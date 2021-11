Este miércoles 17 de noviembre se llevará a cabo la final de “La Voz Kids”, donde los equipos de Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Joey Montana se enfrentarán para determinar al ganador. Tras el fin de esta producción, Latina anunció el regreso de “Yo Soy” en un nuevo formato.

Desde este jueves 18 de noviembre a las 8:30 p.m., Latina presentará el gran estreno de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales”, programa que no solo se centrará en Perú, sino que buscará encontrar al mejor talento de imitación de la región.

En esta oportunidad, la mesa del jurado estará conformada por el recordado integrante de Magneto, Mauri Stern, el periodista y productor de radio y televisión Jorge Henderson, la actriz cómica Katia Palma y la finalista del Miss Universo, Janick Maceta.

¿QUIENES PARTICIPARÁN?

En este nuevo formato del programa, serán 5 los consagrados nacionales que se enfrentarán a los diferentes retadores nacionales e internacionales, de países como: Argentina, Colombia, Panamá, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, etc.

Los retadores llegarán al programa y escogerán a uno de los cinco consagrados para enfrentarse e intentar ocupar su lugar en el programa. El voto estará a cargo del jurado especializado de “Yo Soy: Batallas Internacionales”.

“Vengo aportar mi experiencia, los años, me siento feliz y emocionado de ser parte de este magnífico jurado. Durante varios años de mi vida he visto a muchos artistas, los he entrevistado y ahora tener el privilegio de nuevamente conocer talento joven es un regalo, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a Latina por la oportunidad”, manifestó Jorge Henderson a través de un comunicado.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce al nuevo jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales”