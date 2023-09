Luego de denunciar a Aldo Miyashiro por maltrato psicológico debido a las amenazas que habría recibido por parte de su entorno, Fiorella Retiz vuelve a dar de qué hablar al recordar el sonado ‘ampay’ que protagonizó con el conductor de televisión.

Tras su participación en ‘La Casa de Magaly’, la exreportera brindó una entrevista al programa ‘Hablemos de belleza’, donde aseguró que nunca fue la amante del conductor de ‘La banda del Chino’, pese a que fueron captados besándose cuando él aún tenía una relación con Érika Villalobos.

“Llegó un momento en que la gente fue un poco cruel porque me tildaban como la otra, como amante, como destruye hogares, etc (...) Yo no me consideré la otra, lastimosamente, no es que yo diga que yo he sido, va de acuerdo a una historia y no puedo considerarme así, porque no lo he sido ”, sostuvo la también influencer durante la entrevista.

Fiorella Retiz aseguró que los fuertes calificativos que recibió cuando estalló el escándalo de infidelidad la afectaron tanto que tuvo que buscar ayuda profesional.

Asimismo, señaló que nunca buscó perjudicar a Érika Villalobos ya que considera que de alguna forma también fue víctima en esta historia.

“Yo siempre me puse en el lugar de Erika, quizás como en algún momento hay otras personas que son crueles con una persona que no tiene nada que ver, como yo lo he dicho, nunca he tenido un problema con ella, en realidad cuando pasó lo de las imágenes (ampay de Erika), realmente me sentí bien por ella, porque si yo la pase mal, no me imagino cómo la pasó ella, yo no me vengo a poner en contra de ella, ni a querer hacerle daño a ella”, expresó la joven.