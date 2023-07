La cantante Yarita Lizeth detuvo su concierto al ver que en el público un hombre estaba golpeando a una mujer. Le pidió a sus músicos detenerse y pronunció unas palabras.

“¡Paren! Paren, Omar (músico) para la música. No voy a permitir que un hombre esté pegándole a una mujer”, dijo con voz firme hacia todos los espectadores.

Asimismo, señaló al presunto agresor y pidió que lo retiraran de inmediato: “Saquen al señor de azul, no es justo que un hombre esté aquí golpeando a una mujer”, pronunció molesta. En un clip subido a TikTok se le pudo ver deteniendo el espectáculo.

¿Qué pasó con Yarita Lizeth?

Por otro lado, la cantante se ha enfrentado a dos cancelaciones de conciertos en Lima este año. La última presentación iba a darse por Fiestas Patrias el próximo 28 de julio, pero Yarita contó que por segunda vez le cancelaron sin explicaciones “no entiendo las razones, es la segunda vez que no me dejan actuar, me siento indignada”, dijo en sus redes sociales.

Como se recuerda, el año pasado la intérprete de ‘Corta venas’ atrajo miradas al mostrar sus posturas políticas, sobre todo en contra de la presidenta Dina Boluarte, por lo que se presume que la decisión de cancelarla sería por dicho motivo.