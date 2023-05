Yako Eskenazi fue protagonista de un polémico momento con Lucecita Ceballos en medio del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ tras decirle a la actriz que estaba “libre”; sin embargo, luego el conductor aclaró que no dijo esa frase por coqueteo, sino por trabajo.

“Dije ‘estoy libre’ para hacer mi casting para la novela. Creo que no hay una sola persona en el Perú que no sepa que estoy casado con Natalie hace 7 años. Es más, (en ese momento) me puse de costado como si estuviera haciendo un casting”, aclaró Yako.

De esta forma, El popular ex chico reality negó cualquier segunda intención con la modelo Lucecita tras ser interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cuando se encontraba con su esposa Natalie Vértiz.

Adicionalmente, el ex capitán de ‘Esto es Guerra’ aprovechó para recalcar que “no voy a hacer tan ‘gil’ de hacer una broma así en televisión nacional”, en clara alusión a que respeta y cuida su matrimonio con la ex Miss Perú Universo.





