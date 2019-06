¿Yahaira retomó su relación con Jefferson Farfán? Estas imágenes sorprendieron a los fans

Yahaira Plasencia aún no pierde vínculo con Jefferson Farfán. El programa 'Magaly TV, la firme' difundió un video donde la salsera aparece en plena mudan a una zona exclusiva de La Molina y en ese edificio se encuentra la madre del futbolista.

Según el espacio de Magaly Medina, el chofer de la mudanza reveló que la persona que recibió los muebles fue la mamá de Farfán.

Hasta el momento, Yahaira y Jefferson han negado que hayan retomado su relación, pero los rumores cada vez aumentan. Hace unas semanas se especuló que estuvieron juntos en Colombia.

"No sé (si han regresado). Él me dijo que no. Esta semana hemos conversado, pero nada más del tema, en un par de ocasiones le pregunté (si volvió con Yahaira) me dijo lo que les conté y no consulté más", dijo el 'Zorro' Zupe, amigo del futbolista del Lokomotiv.

(Video: Magaly TV, la firme)

TE PUEDE INTERESAR: