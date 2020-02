Las diferencias entre Melissa Klug y Jefferson Farfán no tienen cuando acabar. Esta vez la empresaria lanzó un duro comentario contra el futbolista por preferir la presencia de Yahaira Plasencia en el avant premiere de la película ‘El 10 de la calle’ antes que la de sus hijos.

Y es que Klug no se quedó callada luego que Plasencia saliera en diferentes medios de comunicación opinando sobre la ausencia de los menores al evento señalando que ellos “debieron estar ahí” junto a las personas que “aman” al seleccionado nacional.

En unos audios enviados al exconductor de espectáculos, Rodrigo González, la chalaca fue enfática y cuestionó al padre de sus hijos por exponer a los niños a esta situación.

“Qué pena que mis hijos se vean expuestos de esta manera. Lamentablemente se priorizó a la mejor amiga que a la sangre” y eso ya no es mi responsabilidad”, comentó.

La empresaria aseguró que su única preocupación es proteger a sus hijos de estos temas. “Mi responsabilidad siempre será proteger a mis hijos de cualquier cosa que atente contra su bienestar”.

En la misma línea, Klug criticó que Farfán utilice los medios de comunicación para enviarle mensajes y no haya tenido un real acercamiento para conversar sobre el bienestar de sus hijos.

“Es increíble que hasta el día de hoy no reciba una respuesta para hablar como padres”, lamentó.

Como se recuerda, Klug fue muy criticada, por su exsuegra e incluso por Plasencia, por supuestamente no permitir que sus hijos acompañen a su padre en el estreno de la película inspirada en su vida. No obstante, ella envió un documento explicando que solo buscaba salvaguardar la estabilidad emocional de los pequeños e incluso señaló que fue el mayor de los niños el que optó por no acudir.