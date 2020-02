El Callao las une. Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt cantarán a dúo este sábado en el festival gratuito ‘La salsa nos une’ de Radiomar, que se realizará en el Minka del Primer Puerto.

Para el evento, los organizadores han preparado un un homenaje al destacado músico Antonio Cartagena. Como parte del espectáculo, las salseras cantarán juntas uno de sus sonados temas.

Este reencuentro entre las salseras ocurre luego de que Darcourt acusara al hermano de Plasencia, Jorge, de haberle arrojado hielo mientras cantaba en un show en Los Olivos.

“Creo que estaba el hermano ahí y cuando vi eso, dije mejor me quedo callada y sigo con el espectáculo. La idea, me imagino, de ellos era llamar la atención o que se yo, no lo sé. Yo me di cuenta porque lo vi y al rato lo sentaron”, dijo en su momento la intérprete de ‘Señor mentira’.

No obstante, a las horas, el hermano de Yahaira se comunicó con ‘Magaly TV, la firme’ y descartó haberi sido el autor de estas agresiones, y reveló la identidad de las personas que le faltaron el respeto a Darcourt.