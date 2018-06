¿Yahaira Plasencia tuvo un ataque de pánico tras el golpe de Farfán? La salsera lo aclara [FOTOS]

¿Aún le preocupa? En su última presentación en ‘El artista del año’ , la salsera Yahaira Plasencia no tuvo una buena noche y pese a mantenerse aún en competencia, preocupó a sus seguidores por su bajo rendimiento.

Se especuló que Yahaira Plasencia se encontraba en shock y profundamente preocupada por la salud de su ex pareja, el futbolista Jefferson Farfán , quien alarmó a todo el país tras un duro golpe con un compañero en el entrenamiento de la selección nacional en Rusia.

Sin embargo, la salsera negó que su bajo rendimiento se deba a la lesión de la ‘Foquita’ y dijo que no tiene nada que ver con el delantero del Lokomotiv ruso.

“Lo que sucedió en la última gala no fueron nervios, yo estaba muy tranquila. Canté ‘Mi herida’ muy normal y entré en un cuadro de no sé qué. Es muy raro en mi porque hace mucho tiempo que no me ponía así”, manifestó Plasencia .

“Me dolía la boca del estómago, el pecho y no podía cantar, era horrible. Empezó a hablar mucha gente tonterías de que me había puesto así por lo que le había pasado a mi ex pareja (Jefferson Farfán) y cosas así, pero nada que ver”, agregó.

Asimismo, Yahaira Plasencia aseguró estar “harta” de que Melissa Klug especule y hable sobre su vida y su relación con el delantero nacional, Jefferson Farfán .

“Ella no me suma ni me resta, entonces yo nunca le he respondido, pero ya me tiene harta de que a cada rato hable de mí”, señaló airada.