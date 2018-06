Yahaira Plasencia sorprende a sus seguidores tras someterse a radical cambio de look [VIDEO]

Desde que inició su carrera como solista, Yahaira Plasencia ha demostrado que es una artista que no le tiene miedo al cambio y ha sorprendido a sus seguidores en diferentes ocasiones con radicales transformaciones de su aspecto.

Tras separarse de la orquesta 'Son tentación' y formar la suya propia, la salsera lucía una larga cabellera rubia, que luego cambio por un degradado balayage, para luego pasar al color negro y, hasta hace poco, lucir un tono castaño oscuro.

Pero ahora, a través de unas publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram, la cantante reveló que no solo cambió la tonalidad, sino que también se atrevió a cortar su largo cabello y quería saber qué opinaban sus seguidores.

“Ayer me hice un pequeño cambio de look. Ahora estoy con mi cabello oscuro y chiquito. ¿Les parece o no les parece? Igual me pondré extensiones creo”, dijo Yahaira Plasencia en un video, mientras que en otro aparece más arreglada luciendo su nuevo aspecto. Y tú, ¿qué opinas?