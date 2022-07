“Me siento afortunada de ser la primera artista peruana que ha estado presente en un galardón tan importante”, afirmó Yahaira Plasencia, tras su participación en los Premios Juventud 2022, celebrados la noche del último jueves en San Juan, Puerto Rico. La cantante peruana llegó hasta la capital de la salsa para ser parte del homenaje a la legendaria agrupación El Gran Combo de Puerto Rico.

Concluida su actuación y aún con la adrenalina a mil, la salsera confesó sentirse feliz y agradecida por esta oportunidad de volver a mostrar su talento más allá de nuestras fronteras, “especialmente en un escenario tan grande y con millones de televidentes que siguen a Univisión”, cadena promotora de la gala que, después de 18 años de realizarse en Miami, por primera vez se celebró en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

“Ensayamos muchísimo y creo que se hizo un buen trabajo. Lo he dicho y lo reitero: bailar y cantar al mismo tiempo no es fácil, pero me preparé y salió increíble. Sergio George (su productor) y mi equipo están contentos con el resultado. Luego de mi presentación, gente de aquí (San Juan), la prensa, otros artistas y managers se acercaron a saludarnos”, contó emocionada.

La intérprete peruana celebró también el haber puesto la cuota femenina en el citado tributo. “Es importante empoderar a las mujeres. Sería extraordinario que todas quienes hacemos salsa en el Perú pudiéramos salir a demostrar nuestro talento. Hay que unirnos y hacer que el género crezca mucho más”, dijo.

SU ACTUACIÓN FUE APLAUDIDA

Complacida de haber sido elegida para rendirle tributo a El Gran Combo de Puerto Rico, Yahaira Plasencia destacó la importancia del legado musical de esta icónica agrupación, que este año celebra su 60 aniversario de fundación. Enfundada en un impactante vestido dorado, la peruana apareció sobre el escenario para interpretar su más reciente lanzamiento musical “La cantante”, acompañada al piano por Sergio George.

Luego, Yahaira junto a Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez y Manny Cruz -acompañados por un conjunto de baile- interpretaron un mix de El Gran Combo de Puerto Rico, que incluyó temas como “Que le pongan salsa”, “La fiesta de Pilito” y “No hay cama pa’ tanta gente”, éxitos con los que pusieron a bailar a la concurrencia.

Terminado el segmento, bajo la dirección musical del maestro Sergio George, los jóvenes cantantes recibieron la ovación de pie del público en general; y, en especial del maestro Rafael Ithier (director de El Gran Combo de Puerto Rico) y de los miembros actuales de la reconocida orquesta salsera.

Con la satisfacción de seguir dando pasos firmes hacia su internacionalización, ‘La Patrona’ se prepara para viajar, desde Puerto Rico, a Estados Unidos, donde se presentará este domingo 24 de julio, en el Festival Gastronómico Peruano de Virginia 2022. En el marco de las celebraciones por nuestras Fiestas Patrias, ella compartirá la tarima con artistas como Tony y Mimy Succar, Melcochita y Erick Elera, entre otros.

