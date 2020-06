La cantante Yahaira Plasencia se animó a realizar una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para responder algunas interrogantes a sus seguidores. Una de ellas fue si se sentía cómoda con los nuevos trabajos de su productor musical, Sergio George, con Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez.

De inmediato, la salsera señaló que no tiene ninguna “rencilla” con alguna de sus colegas. “Siempre han querido crear una rivalidad con Daniela y yo no tengo ninguna rencilla con ella. Se ha comentado que me ha ‘serruchado’ el piso, pero no tengo ningún problema con nadie, porque estoy enfocada en mi vida”, comentó.

“Tanto Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez y Kate Candela son muy talentosas, y cada una se esfuerza hasta dónde quiere llegar”, reafirmó a sus fanáticos.

La intérprete de “Y le dije no” también contó que ya quiere regresar a Perú o viajar a Miami para seguir trabajando, pero hasta el momento no ha podido conseguir un vuelo. “Quiero que abran las fronteras aquí (Rusia) para poder ir a Miami o Perú para grabar unos temas pendientes, esa es mi mayor preocupación”, relató.

Desmintió, además, que esté buscando un vuelo humanitario como especularon distintos medios de comunicación. “Solo espero que todo empiece a funcionar”, acotó.

Finalmente contó que extraña estar frente a su público y sueña con hacer un show acústico o con su orquesta. “Tengo que seguir haciendo música, hay que reinventarse”, concluyó.

