Yahaira Plasencia respondió al comentario que hizo Rebeca Escribens en el que dejaba entrever que la cantante salsera se había realizado una liposucción durante la cuarentena que acata en Rusia junto a Jefferson Farfán.

La intérprete de ‘Y te dije no’ tomó como humor el comentario de la presentadora de ‘América Espectáculos’ y aclaró que la intervención quirúrgica a la que se sometió fue por una afección a los riñones que se complicó hace algunas semanas.

“Lo vi en un link que me mandaron y me maté de risa. Obviamente al inicio dije ‘ay Rebeca... qué tiene en la cabeza’, cómo me voy hacer la lipo, no hay forma, yo he estado bastante delicada”, dijo durante una entrevista en ‘Estás en todas’.

La artista agregó que a diferencia de los comentarios de Magaly Medina, que días atrás puso en tela de juicio su estado de salud y por lo cual le envió una carta notarial, las opiniones de Escribens fueron tomados de mejor manera.

“Lo tomé normal. He tenido la oportunidad de conocer a Rebeca y me parece muy buena onda, chévere, y creo que eso es parte de ella... jugar, bromear, es parte de ella”, explicó.

Yahaira reiteró que la única operación que se realizó fue con una finalidad médica y no estética. “Yo no me he operado para nada, me han operado sí, pero de los riñones”.

Como se recuerda, Rebeca Escribens protagonizó un divertido momento cuando lanzó esta opinión sobre la operación de la cantante. En la grabación se escucha a la conductora decir: “Aquí entre nos, ¿no se habrá hecho la lipo nuevamente?”, pero segundos después se escucha la voz de su hijo respondiéndole “¿Mamá, qué te pasa, cómo puedes decir eso acerca de ella?”

Yahaira reacciona al video de hijito de Rebeca Escribens

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas bromea tras entrevista con Gabriel Soto

TE PUEDE INTERESAR