Desde su participación en la alfombra roja para la película de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia se ha presentado en diversos programas para hablar sobre su situación actual con el futbolista y su respuesta fue la misma: “simplemente amigos y nada más”

En en el programa ‘Mujeres al mando’ , la salsera respondió que mantenían una amistad.

El espacio latino preparó un juego en el cual Yahaira tenía que elegir al ‘chico más sexy’. Entre los participantes estaba Cristian Rivero, Guty Carrera, Yaco Eskenazi y, obviamente, Jefferson Farfán.

“Me gusta todo de él”, dijo la salsera sobre ‘La foquita’ sin dudar ni un segundo. Además, mostró una fotografía del futbolista con el torso desnudo, generando sorpresa en las panelistas.

“Su estilo, me gusta el look, el peinado, las zapatillas, me gusta todo de él en la foto”, manifestó Yahaira.

