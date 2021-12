La cantante Yahaira Plasencia, finalista de “El artista del año”, solo tuvo palabras de elogio al referirse a su colega musical Daniela Darcourt, quien llegó al programa conducido por Gisela Valcárcel como refuerzo de César Vega.

En conversación con América Espectáculos, Yahaira Plasencia se refirió a Daniela como un gran talento de la música peruana. Además de calificarla como “maestra”, tuvo elogios a su disciplina y carrera musical.

“Estoy feliz, contenta de haberla visto. Es una maestra, Daniela (Darcourt) es lo máximo. Le ha venido bien a César (Vega) tenerla como refuerzo. La admiro un montón, creo que es una gran artista y, como siempre lo dije, hay que apoyar al cantante peruano”, señaló Yahaira.

Por su parte, Daniela Darcourt también habló de Yahaira y celebró que las rencillas que tuvieron hayan quedado en el pasado. También contó que invitó a la intérprete de “Ulala” a cantar juntas.

“A partir de ahora creo que las cosas X quedaron atrás y es momento que el artista peruano siga trabajando, esforzándose y saliendo adelante”, manifestó la intérprete de “Señor Mentira”.

“Yo le mandé la invitación, ella lo aceptó con mucho cariño, no pudo estar presente, pero lo recibió, al igual que yo. Me daré un saltito si es que la agenda está disponible y si no le deseo lo mejor de los éxitos”, agregó, al dejar abierta la posibilidad de ir al evento de Plasencia.

