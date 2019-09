No aguantó más. Yahaira Plasencia decidió poner punto final a las duras críticas que viene recibiendo tras la difusión de una entrevista que dio a un medio extranjero, en el cual dijo que en nuestro país era conocida como ‘La Patrona’.

“Lo que pasa es que tengo un carácter bastante fuerte. Hay una novela mexicana que se llama ‘La Patrona’, con Aracely Arámbula, y bueno, es una chica de carácter fuerte, bien empoderada, entonces por eso me pusieron ‘La Patrona’ en Perú”, se lee en la entrevista difundida por el programa ‘Magaly TV: La firme’.

Las críticas a la popular ‘Yaha’ no se hicieron esperar. Y una de ellas fue de parte de la siempre polémica Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, quien afirmó que sí es tildada como ‘La Patrona’, pero de “el mal”. "Le pusieron ‘la patrona del mal’ porque compraba 3 pollos para 18 músicos, por eso le pusieron la ‘patrona del mal’ y los trataba mal”, dijo.

Respecto a esta y a todas las burlas recibidas en sus redes sociales, la cantante usó su cuenta de Instragram para responder a una usuaria y, de paso, a todos los que están en su contra.

“¿Inventando? Yo no invento. Y en ningún momento dije que el Perú me dijo ‘La Patrona’. Fueron uno de los muchachos que trabajaron en mi orquesta, y desde ahí me quedé con eso. Los que desean me pueden decir ‘La Patrona’ y los que no… la Yaha", puntualizó la salsera.