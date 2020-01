¿Se unieron en el cine? Yahaira Plasencia sería la cantante que interpretaría el tema principal de la película autobiográfica ‘El 10 de la calle’, que llevará al cine la vida del futbolista Jefferson Farfán.

Según el programa ‘Mujeres al mando', el propio Jefferson Farfán habría seleccionado a la salsera para que cante el tema principal de la cinta que retratará los episodios personales y futbolísticos que marcaron su vida.

Bryan, cuñado y músico de Yahaira Plasencia, dio a conocer la noticia a través de un video que difundió el programa de Latina. Este rumor también ha dado pie a especulaciones a una probable participación de Yahaira Plasencia como actriz en la película peruana.

Como se sabe, el esperado estreno del filme del famoso ‘Foquita’ será este 30 de enero.

LANZA TEMA ‘COBARDE’

De otro lado, se sabe que la artista lanzará su tema ‘Cobarde’ solo un día después del estreno de la película de Farfán Guadalupe.

“Bueno, ya estamos listos porque nos vamos a grabar el videoclip de ‘Cobarde’. El estreno será este 31 de enero, así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder… Un súper equipo. Sergio George está arriba, mi hermano está arriba. Les mando un súper beso, que tengan hermoso día y no se pierdan las sorpresas que tenemos para ustedes. Estreno 2020, 31 de enero, ‘Cobarde’”, escribió la artista en Instagram.

Hace meses se especula que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían retomado su relación sentimental; sin embargo, ellos no han confirmado estas especulaciones sobre su vida privada.