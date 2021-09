Pese a que han negado tener una relación en reiteradas ocasiones, Yahaira Plasencia y el cantante de música urbana Nesty fueron captados dándose muestras de cariño en una fiesta.

Los artistas asistieron este último domingo a un almuerzo show en un local de Barranco, y luego de abandonar el centro de convenciones, ambos fueron vistos muy cariñosos en una fiesta en un departamento ubicado en San Isidro.

Yahaira Plasencia y Nesty fueron vistos muy cariñosos en una fiesta en un departamento ubicado en San Isidro (Foto: captura Willax TV)

El programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, reveló imágenes del momento en la que cantante salsera besa en el cuello al artista cubano, mientras él le corresponde dándole abrazos.

La fiesta se extendió hasta altas horas de la madrugada, hasta que aproximadamente a las 4:00 a.m, una unidad de Serenazgo intervino la reunión. Los asistentes apagaron las luces y abandonaron el lugar.

Al ser consultada sobre estas demostraciones de cariño al ex de Mayra Goñi, Yahaira Plasencia aclaró que todavía se encuentra soltera y que no le debe explicaciones a nadie: “Sí somos amigos, yo en realidad estoy enfocada en mi carrera ahorita, no tengo en mente estar con nadie (…) Estoy quemando etapas”, señaló.

