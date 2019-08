Productor de Yahaira Plasencia negó que Jefferson Farfán haya financiado el disco de la salsera

Las especulaciones sobre la reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia hicieron que, en algún momento, se asegure que la contratación del reconocido productor Sergio George para la realización de la nueva producción de la salsera era obra del futbolista.

Sin embargo, y p or las declaraciones del propio George, esto sería una mentira pues, según aseguró, no conoce al seleccionado nacional y desconoce si la cantante tiene una relación.

"Me gustaría aclarar una cosa. Yo tengo en este negocio de la música 40 años, como productor, gracias a Dios exitoso, 32, no hay que estar mintiéndole a nadie. Yo no lo conozco”,

El productor comentó, además, que el financiamiento de este nuevo disco lo habrían asumido él y la cantante, descartando de esta manera que la 'Foquita' haya tenido intervención en el proceso.

"Esta producción la estoy pagando yo con Yahaira, somos los dueños del producto, punto. Yo no sé quien es él, no tengo idea".