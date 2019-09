Le respondió a sus críticos. Yahaira Plasencia, quien actualmente se encuentra de gira por los Estados Unidos promocionando su sencillo ‘Y le dije no’, hizo una pausa a sus actividades para retractarse y asegurar que jamás dijo que en Perú le pusieron ‘La Patrona’.

La cantante de salsa se presentó hace unos días en un programa de televisión de Miami y comentó que el sobrenombre que suele escribir en sus redes sociales y vociferar durante sus canciones tiene como origen una telenovela protagonizada por Aracely Arámbula, en la que la actriz mexicana personifica a una mujer de armas tomar.

“Lo que pasa es que tengo un carácter bastante fuerte. Hay una novela mexicana que se llama ‘La Patrona’, con Aracely Arámbula, y bueno, es una chica de carácter fuerte, bien empoderada, entonces por eso me pusieron ‘la Patrona’, en Perú”, declaró la salsera en el espacio Primera hora.

Sin embargo, este hecho fue desmentido por varias figuras del espectáculo local, comenzando por Magaly Medina y Tilsa Lozano, quienes cuestionaron que hayan sido los peruanos los que bautizaron con ese sobrenombre a la ex Son Tentación.

“¿Quién le ha dicho eso? Ella solita se ha autodenominado así. Ustedes saben mi opinión, por eso no tengo que decir nada”, fue el duro comentario con el que Tilsa Lozano se refirió al tema en conversación con Trome.

Tras estas declaraciones, Yahaira publicó un comentario en su cuenta de Instagram en donde intentó explicar que sus palabras se habían malinterpretado y que en realidad, quienes le colocaron el apodo no habían sido los peruanos, sino los integrantes de su orquesta.

“¿Inventando? Yo no invento. Y en ningún momento dije que el Perú me dijo ‘La Patrona’. Fueron uno de muchachos que trabajaron en mi orquesta, y desde ahí me quedé con eso. Los que desean me pueden decir ‘la Patrona’ y los que no... la ‘Yaha’", sentenció.