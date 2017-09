Yahaira Plasencia: "Karen Dejo debió ganarle a Rosángela Espinoza en el reto de baile de lejos" [VIDEO]

La victoria de Rosángela Espinoza no le gustó a todos los participantes de 'Esto es guerra', y así lo manifestó Yahaira Plasencia, quien aseguró que Karen Dejo debió en el reto de baile “de lejos”.

“Yo he visto a Rosángela bailando salsa y creo que no es su fuerte. Esta vez me gustó más, he visto que lo estaba disfrutando, pero Karen es otra cosa. Karen es un fuego en el escenario, y creo que eso es lo que le falta a Rosángela”, explicó la guerrera a América TV.

“Karen tiene algo que no cualquiera tiene, ella vive lo que hace. Tu la ves bailar y te provoca bailar, y su color de piel, ella en sí es wow”, añadió.

“Belén tiene más ojo para el baile, Coto también, pero ella vio que Karen se la llevó de encuentro, creo que todos mis compañeros opinamos igual. Igual, esta bien que haya ganado Rosángela”, expresó.

Cuando se le preguntó por la falta de imparcialidad de 'Coto' Hernández debido a que él y Dejo mantuvieron una relación en algún momento, Plasencia dijo: “Yo creo que las cosas personales (están) a un lado, pero igual yo pienso que Karen debió ganar de lejos. Karen es otra cosa bailando”.