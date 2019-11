Yahaira Plasencia suele compartir con sus seguidores en redes sociales más de una vivencia cotidiana. Sin embargo, también emplea estos espacios para hacer catarsis respecto a las cosas que la motivan e incomodan y justamente fue eso lo que hizo en su última publicación.

A través de su cuenta de Instagram, la salsera compartió un extenso mensaje en el que menciona el difícil camino que le ha tocado transitar para cumplir sus objetivos como cantante.

“No soy la mejor tampoco la peor , lo que si sé, es que uno nunca deja de aprender y yo voy en ese camino tratando de escuchar a los que más saben y seguir luchando por mis sueños . Este camino no es nada fácil, me he caído me he levantado de pruebas fuertes ¡Pero sigo aquí en la luchar de soñar y eso es lo que más valoro y me admiro!”, expresó.

En la misma línea, Yahaira se msotró agradecida y le recomendó a sus seguidores no rendirse y luchar por sus sueños.

“Soy cada vez más fuerte , y me considero una mujer que a pesar de todo jamás dejo de luchar y sobre todo trabajar. Así que ustedes las personas que se quieren rendir, no lo hagan, el camino siempre se pone oscuro para los que pueden aguantar !Luchen por sus objetivos! Gracias mi Dios por bendecirme tanto, porque si estoy en lo que amo es porque tu lo has querido así”, añadió.

Como se recuerda, la amiga de Jefferson Farfán ha recibido más de una crítica por parte de Magaly Medina, quien últimamente aseguró que la ropa que usa Plasencia no es original. Sin embargo, no solo ella ha arremetido contra ella, pues las compañeras de Yahaira en el programa ‘El dúo perfecto’ la han tildado de “diva”.