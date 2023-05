Yahaira Plasencia compartió su malestar por el trato que Micheille Sofier recibió durante su presentación en el ‘Reggaetón Lima Festival’, el cual se vio envuelto en polémica durante su reciente edición, cuando más de 30 mil personas asistentes al evento ‘pifiaron’ a la cantante.

El festival enfrentó diversos inconvenientes técnicos, incluyendo fallas en el audio y retrasos en las presentaciones. Estos problemas provocaron la irritación de la audiencia, que expresó su descontento de manera contundente, abucheando y exigiendo que Micheille abandonara el escenario.

Yahaira Plasencia se solidarizó con Micheille Soifer y compartió su opinión sobre el incidente. “Sí hablé con Michi y me dijo: ‘Yo estaba con el ‘in ear’ y no escuché nada’. P ero igual creo que muchos artistas nuevos están indignados, yo también me molesté horrible” , dijo la salsera.

Plasencia resaltó la importancia de la empatía y el respeto hacia los artistas. Asimismo, hizo un llamado a la tolerancia y a la comprensión por parte del público, a quien le pidió el apoyo hacia los artistas peruanos.

“Nosotros tenemos que apoyar nuestros talentos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más? Por eso es que quizás no podemos tener artistas como Karol G, Fonseca” , agregó.