Yahaira Plasencia se incomoda cuando le preguntan sobre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe

Yahaira Plasencia no quiere saber nada sobre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe. La salsera se mostró ofuscada cuando en un programa le preguntaron sobre la sobrina del futbolista, Valeria Roggero, quien ha viajado junto a la pareja a España.

El incómodo momento ocurrió durante un segmento de 'En boca de todos', cuando le preguntaron sobre la amistad entre la joven y la modelo peruana.

"Valeria me parece una chica súper linda, buena onda. La he visto pocas veces. No somos muy amigas, pero sí hemos tenido algunas conversaciones por Instagram y WhatsApp. Yo no tengo nada que ver con ese tema", sentenció.

Asimismo, ratificó que desde el día que terminó su relación con el futbolista ella no se ha vuelto a comunicar con él. Pero es no fue todo, no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de saludar a Jefferson Farfán e Ivana Yturbe si se cruza con ellos. "No hablaré de ese tema", contestó.