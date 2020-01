Yahaira Plasencia rompió su silencio en torno a un supuesto rompimiento de su relación con Jefferson Farfán. La salsera aclaró en ‘Válgame’ que con el futbolista “ahora estamos súper bien”.

Entre sonrisas, la conocida ‘Reina del totó’ evitó hablar si podría ser la esposa del seleccionado nacional. “Ustedes (los periodistas) ya me casaron... yo no sé que me deparará el destino, lo importante es que yo estoy bien en todos los aspectos”, indicó.

Negó rotundamente, de otro lado, que se haya reencontrado con ‘Coto’ Hernández, con quien se rumoreó tuvo un affaire en el pasado. Ocurre que, recientemente, se rumoreó que la artista tendría otro video con el modelo costarricense y que ello tendría sumamente fastidiado a Farfán Guadalupe.

“En absoluto, nada que ver (no he visto a ‘Coto’). Ir al pasado, no tiene nada que ver”, indicó la cantante.

Pidió a los medios acabar con las especulaciones en torno a su vida amorosa y reiteró que en su vida profesional y laboral todo marcha bien.

“Se especula mucho, pero en mi vida todo va súper bien. Yo estoy tranquila en todos los aspectos y pasando días de relax con mi familia”, dijo finalmente.

Yahaira Plasencia