Esta tarde, Yahaira Plasencia se presentó en “Amor y Fuego” para hablar de su nuevo tema “Dime”. Es así que fue cuestionada por la entrevista que dio a Magaly Medina el pasado miércoles.

Uno de los temas comentados fue sobre el ampay que sufrió con un joven en una discoteca en Miami (Estados Unidos). La salsera comentó que tenía “mucha suerte”, pues no esperó que ese clip saliera a la luz antes del lanzamiento de su nueva canción.

“Yo tengo mucha suerte porque he salido varias veces a bailar en Miami ya que acá no puedo y jamás me habían ampayado, nunca y esta vez me ampayaron”, señaló la intérprete de “Cobarde”.

Asimismo, la ex pareja de Jefferson Farfán afirmó que no hacía nada malo pues es una mujer soltera, sin hijos y que no le debe explicaciones a nadie.

Aunque al final reveló que su madre se molestó por dichas escenas. “Yo recién llegaba de la entrevista con Magaly y se molestó, pues se enteró por la televisión”, contó.

Sobre la entrevista con Magaly Medina

Rodrigo González le consultó a Plasencia por su estado de ánimo en la entrevista al espacio de ATV. El presentador le recalcó que la sentía “achorada” y “tensa”, hecho que ella asentó con la cabeza.

“Ya se había acordado ir. Estaba tranquila, pero si la otra persona siempre quiere tener la razón de todo, conmigo no es”, recalcó.

“La realidad es que no voy a lograr nunca que los periodistas dejen de hablar u opinar, pero ella es dura con sus críticas todo el tiempo”, sentenció.

Es así que Gigi Mitre le preguntó sobre si Magaly Medina ha tenido un buen comentario sobre ella. Acto que Plasencia negó, solo mencionó que una vez al año dice algo bueno de ella y es sobre su físico, no de su talento.

