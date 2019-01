Yahaira Plasencia fastidiada tras ser interrogada por amorío de Farfán e Ivana Yturbe

Hace tres años finalizó la relación amorosa de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. Sin embargo, la salsera todavía es interrogada por cada paso que da su ex pareja y hoy con mayor razón tras conocerse que el futbolista habría iniciado un romance con la modelo Ivana Yturbe.

En torno al nuevo amorío, la conocida 'Reina del totó' se mostró fastidiada ante la prensa. "No lo es (mi ex) hace mucho tiempo, hace prácticamente ya tres años y siguen con el mismo tema. Creo que voy a tener un novio yo para que dejen de molestarme y me pregunten por mi novio actual y no por el pasado", señaló a América Espectáculos.

También dejó en claro que el conocido futbolista forma parte de su pasado y pidió a prensa dejar atrás el tema. Además, precisó que se encuentra soltera y tranquila.

"Yo siempre lo he dicho que me he hecho conocida por ser su novia (de Jefferson Farfán), pero yo creo que ahora me he hecho un nombre sola. No necesito absolutamente de nadie, ni hablar de nadie", sostuvo tras llegar de sugira por Japón.



