Luego que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán retomaran su amistad, mucho se ha especulado respecto a si la pareja habría reiniciado su romance, dadas las constantes apariciones juntos. Sin embargo, ninguno ha confirmado esta información.

La salsera, en más de una oportunidad, se ha pronunciado sobre este tema aunque solo para asegurar que el vínculo que la une al futbolista es solo amical descartando así todo posible vínculo amoroso.

Este viernes, la intérprete de ‘Y le dije no’ fue entrevistada por Mónica Cabrejos en Radio Capital y repitió su acostumbrada respuesta respecto a su relación con la ‘Foquita’. No obstante llamó la atención que esta vez fue más enfática que de costumbre al asegurar que estaba cansada de las constantes preguntas sobre este tema.

"Me tienen harta con ‘por qué no oficializas’. Porque no me da la gana, porque nosotros sabemos cómo manejar las cosas y si nosotros estamos cómodos así, con una amistad viendo qué pasa y que no, La amistad va a estar ahí siempre, el cariño de su familia siempre va a estar ahí”, respondió airadamente la joven.

Yahaira reiteró que la tiene sin cuidado lo que opinen sobre el vínculo que mantiene con el seleccionado nacional y añadió que lo pase es solo asunto de ellos.

“La gente puede hablar lo que desee, la prensa puede hablar lo que desee. Eso ya es una cosa que nos compete a nosotros”