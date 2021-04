La cantante Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para contar su versión sobre lo sucedido el último fin de semana en Cieneguilla, donde fue captada en una maletera de un vehículo de la Policía que llegó a la casa de campo donde celebraba su cumpleaños.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la salsera contó que estaba en su casa celebrando su cumpleaños hasta que recibió la llamada de un amigo, quien le ofreció ir a su casa en Cieneguilla.

“Fui con mi hermano Jorge y amigos que ustedes conocen. Vimos que llegaba un poco más de gente, 7 u 8 personas. Nosotros estábamos al otro lado de la casa, era súper grande. Tocaron el timbre y tenía las llaves del carro de mi amigo”, señaló sobre los minutos antes que llega el serenazgo y la PNP.

“Entré en pánico, no se imaginan cómo pude sentirme en ese momento. Por eso abrí la maletera y me quedé ahí, estuve 40 minutos. No sé cómo no me ahogué, fue horrible. Entré en shock total”, agregó sobre el instante que se volvió viral en las redes sociales.

La salsera afirmó que escuchaba la bulla de la policía producto de la intervención a los invitados a la fiesta y sintió que abrieron la maletera del automóvil.

“No logré ver quiénes eran porque el flash con lo que estaban grabando, abrieron, cerraron y se fueron. Diez minutos más y salí de la maletera. Seguía en shock”, añadió.

La intérprete de “Cobarde” afirmó luego en una entrevista dada a Mónica Cabrejos y Thais Casalino, de Mujeres al Mando, que se sentía mal en dicho momento y la abordó el miedo. “Me veo y me doy vergüenza, soy joven y cometo errores como todos”, sentenció.

