Esto fue lo que Yahaira Plasencia respondió cuando le preguntaron sobre reconciliación con Jefferson Farfán

Han pasado varias semanas desde que las especulaciones respecto a la reconciliación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán iniciaron y, a la fecha, esta no ha sido confirmada por ninguno de sus protagonistas pese a que un 'ampay' los mostró en una reunión en el departamento del futbolista.

Por ello durante una conferencia en la que presentó su nuevo tema 'Y le dije no', los medios aprovecharon para preguntarle a la cantante sobre este tema y sobre el vídeo en el que aparecería con el modelo Coto Hernández.

Pese a que la salsera intentó a toda costa evitar hablar al respecto, logró dar una respuesta: " Que especulen lo que quieran especular. Estoy feliz con mi carrera enfocada en mi carrera", respondió.

Cuando fue consultada si estaba enamorada sorprendió con su respuesta y añadió que su vida privada solo le competía a ella y a su familia pues ya había cometido el error de haber expuesto su vida privada.

"No, solo (estoy) enamorada de mi carrera (...) En algún momento me cayó todo de porrazo y expuse demasiado mi vida privada y ahora tomo una posición de que mi vida privada me compete solamente a mí y a mi familia", aseveró.

Respecto a la vinculación con el modelo , Plasencia esbozó una respuesta parecida evitando dar detalles sobre las supuestas imágenes en las que aparecería con el costarricense.

"No veo TV, no estoy informada de nada, estoy enfocada en mi carrera y mi trabajo", respondió.