¡Se cansó! Tras la difusión de un video íntimo con el modelo Coto Hernández, la salsera Yahaira Plasencia rompió su silencio y dejó en claro lo que piensa sobre las imágenes.

La expareja de Jefferson Farfán también aprovechó las cámaras del programa ‘Mujeres al mando’ para responder fuerte y claro los dimes y diretes que se han generado en las redes sociales.

“No voy a hablar absolutamente de eso, estoy tranquila. Estoy proyectada en mi carrera, en mis cosas, y eso es lo que realmente me importa”, señaló la salsera.

Si bien el video no contiene material explícito, sí muestra la esfera privada de Yahaira y el costarricense. Se observa un momento cariñoso entre los involucrados, pues ambos se encuentran abrazados sobre un sillón viendo televisión.

LA POLÉMICA

Recordemos que el material fue difundido luego que Yahaira Plasencia sufriera el robo de su celular. En ese momento, la cantante negó rotundamente de la existencia del material, pero, en poco tiempo, lanzó severas críticas al costarricense por la difusión del material.

Coto Hernández, quien dijo no ser culpable de la difusión de las imágenes, salió un tiempo con la reina del ‘Totó’. Sin embargo, según declaró en el programa ‘El valor de la verdad’, no se concretó en una relación.

Lo curioso del caso es que la existencia del polémico video fue revelado justo cuando, aparentemente, Yahaira estaba en proceso de reconciliación con el futbolista Jefferson Farfán.

La salsera también aprovechó en responder los comentarios desafortunados de Melissa Klug y el ‘Zorro’ Zupe. “No son varias personajes, son las mismas de siempre. Lo tomo de quien venga. Estoy muy tranquila. Me está yendo muy bien, entonces, lo demás no me interesa”, manifestó.

ROMPE EN LLANTO

En otro momento, Yahaira Plasencia no contuvo la pena y se quebró tras recordar la muerte de uno de sus músicos.

“Estoy un poco triste por la muerte de un músico hace poquito. Súper joven, muy querido en la orquesta. Fue muy fuerte para todos. Era la alegría de la orquesta. Tenía 22 años. Dios hace las cosas por algo. La vida tiene que continuar, pero siempre lo tendremos en nuestro corazón”, expresó afectada.