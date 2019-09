Tras su viaje a Costa Rica, el modelo Coto Hernández regresó a Lima y se pronunció por el video íntimo con Yahaira Plasencia que se filtró en las redes sociales.

El ‘exchico reality’ mencionó que no le tomará importancia a los comentarios del público sobre este hecho.

"Cuando estuve en Costa Rica todos los medios me llamaron, pero no quise contestar a nadie. Esto es un tema que no quiero volver a tocar, que la gente diga lo que diga, piense lo que piense”, dijo el modelo.

Si bien el video no contiene material explícito, sí muestra la esfera privada de Yahaira y el costarricense. Se observa un momento cariñoso entre los involucrados, ya que ambos se encuentran abrazados sobre un sillón viendo televisión.

Con respecto a la amistad de Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán, el costarricense señaló que les desea lo mejor. “Todo el mundo tiene derecho a ser feliz a su manera. La vida continúa”, manifestó.





LA POLÉMICA

Recordemos que el material fue difundido luego que Coto Hernández sufriera el robo de su celular. En ese momento, la cantante negó rotundamente de la existencia del material, pero, en poco tiempo, lanzó severas críticas al costarricense por la supuesta difusión del material.

El modelo costarricense, quien dijo no ser culpable de la difusión de las imágenes, salió un tiempo con la reina del ‘Totó’. Sin embargo, según declaró en el programa ‘El valor de la verdad’, no se concretó en una relación.