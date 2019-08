Esto dice Yahaira Plasencia sobre la relación que mantiene con la madre de Jefferson Farfán [FOTOS]

Aún hay cariño. La cantante Yahaira Plasencia reveló como es la relación que mantiene con la madre de su expareja Jefferson Farfán, luego de la ruptura con el futbolista.

Durante una entrevista al programa 'Domingo al Día', la salsera comentó que, tras la ruptura con el seleccionado nacional, continuó el buen trato y la cordialidad con la mamá de la ' Foquita'.

"A la señora Charo le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Una madre nunca se equivoca", dijo la intérprete de salsa antes de añadir que con doña Rosario Guadalupe "todo muy chévere, le tengo mucho respeto, mi familia a la señora y la señora a mi familia", comentó Yahaira.

La cantante dijo que guarda muy gratos recuerdos de la señora Charito, madre del deportista, y que el aprecio que existe es mutuo.

"Siento que la señora Charo tiene un buen concepto de mí porque en el tiempo que pude estar con mi expareja, creo que se lo demostré y fue así, tenemos una buena comunicación (…) así está el tema, no hay nada más que hablar", dijo .

Respecto a la supuesta reconciliación con el deportista, la intérprete de 'Y le dije no' evitó dar detalles y aseguró que está enfocada de lleno a su música.

"Yo no voy a hablar de mi vida privada, a nadie, no tengo que dar explicaciones absolutamente a nadie, yo le ofrezco al público mi música. De mi vida privada no pienso hablar a nadie", aseveró.

Como se recuerda hace unas semanas, Plasencia fue captada en el departamento de Jefferson. Sin embargo, ninguno ha confirmado que hayan retomado su romance.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: