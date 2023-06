En los últimos días la experta en moda Nicole Akari criticó con dureza a Yahaira Plasencia, pero también tuvo palabras de decepción para la madre de la salsera, Gloria Quintanilla, conocida como doña ‘Coca’, quien se descompensó después que fue mencionada en el programa ‘Amor y Fuego’.

Nicole Akari confesó que Yahaira Plasencia era su amiga, pero la confianza se rompió cuando la salsera no le devolvió unos aretes de diamante que le prestó. Además, dijo que la cantante le debe alrededor de 5 mil dólares por producciones de ropa y maquillaje.

Sobre doña ‘Coca’, Nicole Akari tuvo palabras de decepción porque la mamá de Yahaira llamó a la peluquería ‘Motivos’ para que la echen de ahí.

“La mamá (de Yahaira) llamó a Deisy Cordova a insultarme, es la dueña de ‘Motivos’, y a decirle que si yo estaba en esa peluquería, que ella y su hija no podían pisar el mismo lugar en el que yo estaba (...) Señora usted a mí en ese momento se me fue al piso. Usted que siempre me echó flores cada vez que trabajaba con su hija, siempre me decía que era lo máximo y yo la admiraba por el cariño que tiene con los animales”, expresó Akari en el programa conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.





La mamá de Yahaira se desmaya

En un adelanto del programa ‘Amor y Fuego’ se ve cómo la señora Gloria Quintanilla se descompensa en un salón de belleza luego de escuchar que fue mencionada en televisión por Nicole Akari.

Asimismo, se ve que la salsera “explota” contra los reporteros de Willax TV, quienes intentaron acercarse al local donde la señora era atendida por paramédicos.

“Mi mamá está delicada. Así que te pido que te retires ya... Sabes que se pudo morir ahora”, dijo Yahaira Plasencia.