Yahaira Plasencia y su contundente mensaje contra el bullying: "Ámate, valórate y hazte respetar" 

"Que tu cabello feo, que tu pierna muy grande, que tienes una cicatriz, que estás gorda, que estás muy calata, que tus dientes muy blancos, que que te has operado, que tienes celulitis y muuuuucho más, es lo que leo todo el tiempo". Yahaira Plasencia escribió un extenso mensaje denunciando que es atacada constantemente en las redes sociales por su aspecto físico.

La cantante de salsa utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse contra el bullying y enviar un contundente mensaje a sus críticos, pero también a sus seguidores. De acuerdo con la intérprete, quienes más la atacan con comentarios despectivos en las redes sociales son mujeres.

"(Leo) comentarios tan despectivos hacia la mujer, y no solo en mis fotos en varías fotos de distintas personas y artistas, en fin. ¡Y la mayoría son mujeres! ¡En estos tiempos donde vemos tantas injusticias hacia la mujer, nosotras debemos apoyarnos alegrarnos por la felicidad de otras! ¡No ponernos adjetivos calificativos tan horribles!", escribió.

"Mujeres somos hermosas por dentro y por fuera , no dejemos que nadie nos haga sentir menos ámate, valórate y hazte respetar. A mí en particular ya no me importa si alguien comenta feo en alguna foto mía, es más me río, pero no todas las personas son así , hay algunas que si les afecta , y un comentario tuyo puede mandar al piso la autoestima de cualquier mujer . Y eso no lo debemos permitir", continúa el texto.

"Si no te gusta alguien o simplemente te cae mal , ahórrate tu mala onda y sigue de frente sin dañar a nadie. Mujeres si entre nosotras no nos apoyamos ... ¿entonces quién? No me interesa si en la foto salgo mal o bien, si a mí me gusta la pongo y ya", finalizó.