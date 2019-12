Nuevas voces en contra de la carrera de Yahaira Plasencia. Esta vez se pronunció la actriz y cantante Cielo Torres, quien se comparó con la salsera y afirmó que a diferencia de ella “yo sí canto, bailo y hago algo que ella no hace: escenifico... es que a veces de tanto bailar (en alusión a la salsera), te olvidas de interpretar”.

En declaraciones para ‘Mujeres al mando’, la artista agregó además que Yahaira Plasencia adquirió relevancia en los medios de comunicación debido a su relación con el futbolista Jefferson Farfán.

“Yahaira ‘chambea’ en esto hace tiempo. Su relación (con Jefferson Farfán) impulsa su carrera en los medios, que quieren saber de ella... y bueno, así es como está presente y cómo está manejando su carrera”, sostuvo.

En pocas palabras, Cielo Torres señaló que no comparte lo que conocida ‘Reina del Totó’ hace en el escenario. “Yo sí creo en el talento de las personas, pero cada quien con su estilo. A mí no me gusta lo que hace (Yahaira Plasencia), no lo comparto”, expresó.

Finalmente, de manera irónica sostuvo que si Sergio George, famoso productor musical, convocó a la salsera “será por algo, algo le debe haber visto”.

Cielo Torres