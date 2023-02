Yahaira Plasencia no vive el mejor momento en su carrera musical y es que luego que Sergio George reconociera públicamente que la salsera peruana representa una pérdida económica para él, la cantante vuelve a sufrir un duro golpe al no tener acogida en su último concierto en Agua Dulce.

La página de Instagram Rating Show Perú publicó imágenes de la presentación de la cantante donde el público brilla por su ausencia.

Al parecer, la presentación de la artista no fue del agrado del público y solo un grupo reducido se acerca al escenario para tomar fotos y grabar la presentación.

Tras la difusión de estas imágenes, los usuarios en las redes sociales no tardaron en reaccionar y no faltaron aquellos que aprovecharon la oportunidad para burlarse de la intérprete de “La Cantante”.

“El público no termina por aceptarla por sus actitudes y lo soberbia que es cae mal”; “Por lo creída y porque canta horrible”, “Esta señorita ni para criticarla tiene acogida”, “Ese es el resultado de cómo inicio su carrera, toda soberbia, pedante y altanera. Después de lo que dijo Sergio, que le genera pérdidas, quedó más claro la poca acogida”, “Ni gratis van”, “Mucha soberbia hace efecto”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Sergio George?

El productor musical Sergio George aseguró que la carrera musical de Yahaira Plascencia ha significado una pérdida económica. Según explicó, es difícil lograr que un artista genere ganancias.

“Todos los artistas no son rentables, la mayoría no lo son, hasta que peguen en grande, pero si uno tiene fe en ellos y continúa hasta que uno ve que ya ha intentado lo más posible y ya como que la opinión de uno ya no puede más...”, dijo.





