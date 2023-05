Yahaira Plasencia rompe su silencio tras el ampay a la pareja de Luis ‘Cuto ‘Guadalupe , Charlene Castro , quien salió de un hotel con un hombre en Barranco. La salsera no dudó en mostrar su apoyo al exfutbolista, pese a que fue duramente criticada por él en el pasado.

Como se recuerda, el exdeportista siempre ha demostrado su desagrado hacia la cantante porque cuando tuvo una relación con su sobrino Jefferson Farfán, declaró que no lo conocía y que nunca había compartido ninguna reunión familiar con él.

Esto molesto a ‘Cuto’, quien señaló que a Yahaira Plasencia le faltaba humildad.

Sin embargo, luego del ‘ampay’, la salsera olvidó las rencillas y aconsejó al excapitán de Universitario. “Lo único que le puedo decir es que en mis momentos donde he sentido que el mundo se me venía encima y he sentido que nada tenía sentido y no sabía cómo salir de algo que me pasó muy fuerte, mi único respaldo ha sido Dios, mi familia y las personas que yo amo”, dijo inicialmente.

Yahaira Plasencia le dedicó palabras de aliento a ‘Cuto’ Guadalupe y señaló que ella conoce qué es ser blanco de las críticas a nivel nacional, por ese motivo le envió un mensaje mostrando su solidaridad al deportista.

“Creo que es el mejor mensaje para todas las personas que están pasando un mal momento. Creo que todo pasa en algún momento, desearle el bien a todo el mundo, incluso a Cuto”, expresó.

“Eso no se le desea a nadie, yo he pasado momentos complicados a nivel nacional y no es nada fácil... era muy joven, tenía 22 años, no estaba preparada, pero yo le deseo lo mejor y hay que seguir adelante”, finalizó.

Usuarios le recuerdan a ‘Cuto’ cuando criticaba a Yahaira Plasencia

Los cibernautas comentaron que Cuto Guadalupe le llegó el karma por haber criticado a Yahaira Plasencua cuando ella se encontraba en el ojo de la tormenta tras ser acusada de haberle sido infiel a Jefferson Farfán.

“Por eso no es bueno hablar mal, mira cómo despotricaste contra Yahaira y ahora tu esposa es tremenda... Bueno es válido el aprendizaje, todo pasa por algo mejor”, “La Yahaira no me cae, pero me molesta que ahora tilden a ‘Cuto’ de caballero para arriba, por perdonarle los cachos que le puso a su mujer y un poco más santificarla; pero cuando la Yaha le hizo lo mismo a Farfán, no paraba de hablar mal de ella en todas las entrevistas”, dijeron algunos usuarios.

