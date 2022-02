Luego del exitoso lanzamiento de su último tema “Dime” en versión balada junto con el ganador del Grammy Latino, Obie Bermúdez, la cantante de salsa Yahaira Plasencia ha decidido seguir explorando en este género musical y alista un show por el Día del Amor.

Tras su corto viaje a República Dominicana para consolidar proyectos musicales, la “Patrona de la salsa” se alista para rendirle tributo al amor con un concierto de música romántica en Lima que se realizará el 12 de febrero a las 7 p.m. en el Centro de Convenciones Bolívar en Pueblo Libre.

“Todo listo para reencontrarnos este sábado 12 en el ‘Unplugged del Amor’. Atrévete a pasar un San Valentín diferente junto a mí y mis grandes invitados. Las entradas se venden en Joinnus”, escribió en su cuenta de Instagram.

Nerviosa pero emocionada

Cabe mencionar que para este show acústico, Yahaira Plasencia estará acompañada de reconocidos artistas de la música, tales como Amy Gutiérrez, Nicole Pillman, Sandra Muente, Randy Feijoo, Jair Mendoza y Jeremy Gómez.

Junto a ellos realizará por primera vez un repertorio exclusivo de música romántica como celebración por el Día de San Valentín y eso la tiene emocionada por lo que ensaya arduamente para ofrecer un show de calidad a su público.

“Estoy feliz de cantarle al amor, además de reencontrarme con mis amigos de la música. Habrá romanticismo puro y eso ofreceré a todas las parejitas que se den cita a mi show”, señaló Yahaira quien reveló que no le cierra las puertas amor, pues “no busco nada, eso viene solo”.

Feliz por el éxito de “Dime” en balada

Yahaira Plasencia no cabe de su felicidad, pues el tema que el feat que realizó con Obie Bermúdez ya superó el millón de vistas en YouTube. “Sergio George no se equivocó cuando me dijo que hiciera la versión en balada de ‘Dime’. Estoy más que agradecida con el público por el respaldo que le viene dando a mi música, a mi carrera, los quiero un montón. No los defraudaré y seguiré enfocada a darles lo mejor”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi es candidato a los 100 Rostros Más Bellos

Patricio Parodi nominado en la lista de "Los rostros más bellos del mundo" https://www.americatv.com.pe/