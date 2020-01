Tras el estreno de su nueva canción ‘Cobarde’, Yahaira Plasencia ‘pisó tierra’ e hizo mea culpa al admitir que fue “soberbia” tras el despliegue de su carrera artística. En conversación con el diario Trome, la salsera aseguró que se le “subieron las cosas a la cabeza”.

“En algún momento de mi carrera, hace tres años, pisé huevos y los pisé bien. Fui soberbia, no me di cuenta de muchas cosas y se me subieron las cosas a la cabeza, pero también fue por la presión mediática. He vivido momentos complicados, pero me caracterizo por ser muy fuerte. Todo pasa por algo, ahora estoy en una nueva etapa y proyectada a ser una artista internacional”, resaltó.

Asimismo, la rimense habló de su relación con la prensa y señaló que ha tenido tiempo para aprender a manejarse bien con los medios.

“Los años van pasando, una va aprendiendo, madurando y entendiendo muchas cosas. Para los artistas, va de la mano de lo musical y también con los medios de comunicación. Necesito de ustedes y ustedes de mí. Es recíproco”, precisó.

SOLO AMIGOS

Con respecto a la relación que mantiene con Jeffeson Farfán, Plasencia aseguró que no han retomado un romance, pero que son dos personas que se quieren y valoran.

“No, no somos pareja (...) somos dos personas que nos queremos, nos valoramos, nos estimamos y nadie sabe qué puede pasar”, indicó.

