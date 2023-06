Yahaira Plasencia se presentó en el programa de espectáculos ‘Mande Quién Mande’ para ser entrevistada sobre la polémica en la que se encuentra con Nicole Akari, por una supuesta deuda de 5 mil dólares que la salsera mantendría con la especialista de moda. María Pía Copello cuestionó insistentemente a la expareja de Jefferson Farfán hasta que se pronunció sobre los rumores que existen al respecto.

La cantante nacional empezó declarando que le gustaría sentarse junto a Akari para ‘solucionar el tema’ y aclarar todo el debate en el que se encuentran. No obstante, prefirió no referirse al monto de dinero que le debería a la modista, del cual se especula que sería de más de 4 mil dólares, al mismo tiempo que acotó haber devuelto lo que le prestaron en su debido momento:

“Nicole me ha prestado varias cosas y yo recuerdo haberle devuelto todas. Yo no iba a tocar el tema, pero a raíz con lo que pasó con mi mamá ya me estaba preocupando, porque a mí en lo particular no me afecta. Pero a mi familia sí”, declaró Yahaira.

Además, Plasencia le pidió disculpas a Nicole Akari si es que ‘ha sentido algún desplante de su parte en algún momento’ , por lo que quiere sentarse con ella y limar asperezas. Yahaira también acotó que “ni siquiera recuerda si los aretes son de diamantes o no”, ya que le prestaron las joyas en el 2021.