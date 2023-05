La cantante de salsa Yahaira Plasencia acaba de lanzar el tema ‘Acaríciame’, que fue un éxito de María Conchita Alonso en los años ochenta, pero aclaró que esta canción no es un cover.

En declaraciones al diario Trome, la cantante explicó que ‘Acaríciame’ es uno de los temas de su último disco ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’, que contiene varios “hits de los años 80 y 90″.

“Feliz de que el single promocional sea el tema ‘Acaríciame’, pero ahora en una versión más actualizada, más chévere para que puedan bailar junto a (la cantante) Canela China que le da el toque urbano”, dijo Plasencia.

La cantante aclaró que dicho tema y los demás del disco no son covers.

“Es que yo creo que no son covers, son canciones versionadas, distintas. Por ejemplo este canción ‘Acaríciame’, con el toque urbano de Canela hace que la canción sea completamente distinta. En las radios escuchas las salsa, los reguetones actuales, pero no esa música tan bonita que teníamos de antes. Entonces, porque no hacer algo bailable para que los jóvenes también se nutran del romanticismo que había en ese tiempo (...) vendrán muchas críticas y me las aguanto porque son canciones que a mí me encantan”, explicó.





Se aleja de Sergio George

Yahaira Plasencia anunció que corta el vínculo con el productor Sergio George luego de casi 4 años trabajando juntos.

La salsera señaló que su nueva producción ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’ será el último que trabajará con Sergio George y dijo que, pese al distanciamiento, se mostró agradecida con el productor, pero considera que ya es momento de “caminar sola”.

“Estoy supera gradecida con ‘Serg’. Estoy feliz de haber sido elegida por él, la primera en realidad, pero creo que la Yahaira de ahora puede caminar sola. Quiero experimentar nuevas cosas, nuevos sonidos y quién sabe, más adelante volver a trabajar con Sergio, quien es una gran persona, no solo como productor, yo lo veo como un padre”, dijo la cantante para Trome.