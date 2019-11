El ganador del Latin Grammy, Tony Succar, señaló que no le interesa la música de Yahaira Plasencia aunque aclaró que no por ello son malas. “Lo único que sé de ella es por Sergio George (productor de la salsera), de quien soy seguidor en sus redes y postea a Yahaira... entonces, para mí es como una modelo”, precisó el compositor a diario Karibeña.

Negó tener algo en contra de la intérprete salsera y aclaró que como músico siempre será transparente. Por ello, consideró que “hay dos tipos de música, la que te gusta o no te gusta. Yo nunca he dicho que la música de ella sea mala pero simplemente a mí no me interesa”.

El productor peruano aclaró que no desea enfrentamientos con los salseros peruanos tras señalar que hacía falta originalidad.

“No estoy hablando solo de los covers porque Oscar D´León ha hecho covers hasta de vals peruanos, Marc Anthony ha hecho mil covers, Tito Nieves hizo covers de Marco Antonio Solis pero la sonoridad de Tito quedó ahí, es su sello. Es la originalidad en la producción, en la visión del artista, un estilo. No estoy hablando de los cantantes, sino de los músicos", sostuvo.

FAN DE DANIELA DARCOURT

Daniela Darcourt, al parecer, conquistó el gusto musical de Tony Succar, quien se declaró su fan y afirmó que la ‘amaba’. "Yo amo a Daniela Darcourt, César Vega, …”, precisó Succar a su regreso al Perú.