Yahaira sobre pelea con Rosángela: "Cuando a uno lo sacan de sus casillas se vuelve piraña" [VIDEO]

Tras la bochornosa escena que protagonizaron Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza, la cantante se animó a dar más detalles sobre la gresca que les contó el trabajo a ambas.

En exclusiva para 'Espectáculos', la salsera declaró que ella no ve a Espinoza como enemiga, ni amiga, solo como una compañera con la que trabajaba.



"Trabajaba, porque las dos nos quedamos sin programa", sostuvo Plasencia. Asimismo, la cantante se mostró avergonzada por el episodio en 'Esto es guerra'.

"Esa no soy yo, no estuvo correcto lo que hice pero ya no puedo hablar nada.

Las cosas ya están hechas, hay que pedirle disculpas al público", indicó Plasencia al ser consultada sobre la patada.

Yahaira se pronuncia tras pelea con Rosángela

Finalmente, la cantante comentó que esa agresión fue "una reacción y eso fue lo que pasó. Cuando a uno lo sacan de sus casillas se vuelve piraña, callejera,...".