Su peor versión. Valeria Salinas, empresaria dueña de un yate en Ancón, denunció que Yahaira Plasencia no cumplió con las condiciones acordadas en un canje, en el cual la salsera tendría un paseo en un lujoso yate a cambio de publicitar la embarcación en sus redes sociales, una forma muy común de ‘trabajar’ de varios influencers. Sin embargo, la ‘Yaha’ no habría cumplido con lo acordado y hasta respondió groseramente ante los reclamos de la empresaria.

El sábado 18 de febrero, Yahaira fue con un grupo de amigos a divertirse en el yate de la joven empresaria, quien aprovechó la ‘llegada’ de la salsera en redes sociales para hacer un canje. Este paseo a cambio de publicitar su embarcación.

“Ella me dijo que lo iba a hacer bien bonito, que ella tiene mucha llegada, pero en realidad resultó todo lo contrario. Ella sabía muy bien que tenía que quedarse hasta las 8 de la noche, pero nos quedamos hasta las 10 de la noche”, aseguró Salinas.

El full day en el yate tiene como costo aproximado unos 2000 a 2500 soles, aparte del costo del capitán, que es un costo adicional. La empresario habría gastado hasta 4000 soles para el paseo de la ‘Yaha’ en su yate.

La salsera se había comprometido a hacer una serie de reels en Tik Tok en su estadía en el yate, tal como lo hizo en un hotel en donde pasó un momento en familia a cambio del canje. Sin embargo, solo hizo un video que en 16 horas recaudó 166 likes y no fue nada de lo que ella le prometió. Pero no fue todo.

“Cuando hay caída de sol, todos los yates se juntan para ver la caída del sol. Ella no quería estar ahí porque creía que todo el mundo la agobiaba, la grababa. No se dejaba grabar”, indicó.

Según el programa de Magaly, esto sería porque la salsera no quería que la vieran junto a un hombre con quien la relacionan de nombre Jair.

En medio de la grabación de la nota, Yahaira llamó a la empresaria planteándole soluciones: “Quiero que tú estés tranquila, estés contenta, así que lo que puedo hacer es eso, mi vale”, aseguró la salsera. Esta solución era un corto video en donde promociona el paseo en el mencionado yate, algo que no cayó bien en la empresaria.

Ante el reclamo de la empresaria, la salsera mostró su verdadero rostro, hablando en un tono grosero. “Si hay demasiado problema con el tema de publicidad, si no te gusta, si a ti no te está pareciendo, mejor dime, borro todo, me dices cuánto está la cosa esta... el yate y te lo pago de una vez, a mí no me gusta estar en estas cosas”.

Valeria Salinas exigió que el acuerdo era hacer un trabajo similar a los anteriores, que le mostró como ejemplo, el de un hotel y el de una marca de lentes, algo que la salsera evidentemente no hizo. Yahaira se excusó diciendo que los vídeos no los hace ella, sino su equipo.

“Fíjate en mis fotos, todas las que salgo en bikini pasan los 50 mil likes”, se excusó la salsera. Sin embargo, la empresaria, en plena llamada, insistió que el acuerdo no fue respetado, por lo cual la conversación se puso tensa por la agresividad de Yahaira.

“Me dices Yahaira que el video está mal, o sea, todo te parece mal Valeria, no entiendo qué quieres, si tu yate no tiene pegada, tampoco es mi culpa. Mis redes también cuestan, si a la gente no le interesa tu yate, no es mi culpa”, indicó groseramente.

