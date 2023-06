No solo fue con Nikole Akari . Gianina Portugal acusó a Yahaira Plasencia de perder los lentes que le prestó para su presentación en los Premios Heat 2022. En medio de las acusaciones contra la salsera por quedarse con un costoso accesorio de la modista, la cantante volvió a encontrarse con la conductora radial para su programa de YouTube donde le prometió devolvérselos.

Gianina Portugal preguntó a la cantante si le molestó que la acusara sobre la perdida de sus lentes a Sergio George, quien ese momento era su productor discográfico y mánager. “Estaba bromeando y, honestamente, no tenía idea de que se difundiese de esa forma”, dijo la comunicadora.

Ante ello, Yahaira Plasencia señaló no haberse molestado por la difusión de la información del accesorio.“Tengo un montón de lentes, pero nunca encontré el rojo y te juro que los encontraré. Es que esos lentes estaban hermosos”, señaló la salsera.

La cantante explicó que había planeado usarlos para su presentación de Premios Heat 2022 y que, una vez acabado el show, se los iba a entregar, pero su producción no lo pudo encontrar luego de que ella lo lanzara al público. “Hablé con mi producción que cuando los lance, los recojan. Peor estaba todo el público y creo que se la agarraron (...) juraba que estabas enojada. Me acerqué a ti y dije que te los iba a devolver”, explicó la artista.

“No tenía cómo contactarte para pedirte disculpas (por la perdida de los lentes)”, explicó Plasencia. Sin embargo, la conductora radial la acusó de “payasa”. “Tienes mi número, no seas payasa”, dijo la comunicadora.

Gianina Portugal le mencionó que los lentes no era muy caros. En respuesta, Plasencia le contestó que eran difíciles de conseguir. En ese sentido, aprovechó la entrevista para hacer una petición a las marcas comerciales. “Más bien si hay una marca que me quiera dar lentes en rojo para devolvérselos”, aseguró.

Gianina Portugal acusa a Yahaira Plasencia con Sergio George

Gianina Portugal se quejó con Sergio George por los lentes que le prestó a Yahaira Plasencia. El productor le pidió a la joven que le mande la boleta de compra del accesorio a la salsera.

“Le he mandado la factura, le he escrito mil veces y no me contesta. Eran unos lentes rojos, italianos, bien lindos, pero desde ahí no sé nada de ella”, manifestó la locutora. En efecto, el empresario musical expresó su incomodidad y le dejó un mensaje: “Yahaira, ¿cómo la vas a dejar en visto?”.

