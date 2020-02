Se conocieron entre flashes y cámaras en el reality 'Esto es guerra’ y su romance no paró hasta cumplir uno de sus sueños: una boda televisada. Fruto de la relación nació Liam. Los protagonistas de esta historia son Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

Natalie venía de representarnos en el Miss Universo 2011 y fue tentada para ingresar al espacio de competencia, ella no dudó y se aventuró a probar una nueva faceta como ‘guerrera’ en 2013. En un inicio se la relacionó con Gino Pesaressi debido a que era el único sin compromiso del reality.

Yaco era el líder de ‘Los Leones’ e imponía respeto dentro de su equipo y en el programa. Él acaba de terminar una relación con la ‘gatita’ Sully Sáenz.

Ambos solteros, comenzaron a salir y a generar especulaciones sobre un idilio dentro del set.

EL LEÓN Y LA REINA

Aunque algunos cuestionaron que esta relación era 'armani’, los chicos reality de ese entonces demostraron que su romance no era solo de televisión.

En cada presentación que tenían en pantallas o en algún escenario, la nueva parejita compartía su romanticismo y sus seguidores se encariñaron con el cuento de hadas que mostraban.

“He encontrado a una persona increíble, no solo es mi mejor amigo, sino siempre saca lo mejor de mí y es un cariño único”, decía Natalie Vértiz en el set de ‘Esto es guerra’. Y no podía faltar la respuesta de su compañero con el que se iba a casar. “No recuerdo haberme sentido tan feliz antes. Esto es mágico, increíble. Cada segundo crece lo que siento por ti”, expresaba Yaco.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

Unos cuatro meses después, para ser exacto el 15 de agosto de 2013, el ‘Rey león’ no aguantó más y gritó su amor a todos: le pidió matrimonio a Natalie Vértiz en vivo.

Al ritmo del romántico tema de Reik, ‘Creo en ti’, Yaco Eskenazi, con unos globos de corazones, un ramo de rosas en la mano y el anillo de compromiso, se arrodilló y le dijo a su novia: “Te amo, ¿quieres casarte conmigo?”. La exreina de belleza con las lágrimas de emoción respondió con un ‘sí’, desatando los suspiros de todos los presentes.

LA BENDICIÓN CON SU HIJO

Ese amor que avanzaba sin escándalos ni críticas y que era aprobado por multitudes, tenían otra gran noticia: el anunció que se convertirían en padres.

En setiembre de ese año, la modelo Natalie Vértiz confirmó que estaba embaraza de su novio Yaco Eskenazi en una conmovedora escena durante el programa ‘Esto es guerra'. La exreina de belleza sorprendió a su pareja con una foto en la que aparecían ambos, junto a la silueta de un bebé.

Como era de esperarse, Yaco expresó su alegría porque tendría a su ‘Simba’, hecho que hizo reír a los asistentes.

La espera de su bebé los unió más, pues se trataba de su primer hijo, quien nació con casi 4 kilos el 13 de marzo de 2014. Su nombre: Liam.

LA BODA DEL AÑO 2015

“Me voy a casar con el hombre que más amo”. Con estas palabras de Natalie Vértiz anunciaba que se iba a casar con el amor de su vida, Yaco Eskenazi.

El matrimonio por civil del 11 de julio de 2015 fue como se lo imaginó Natalie: grande, emotiva, televisada y, sobre todo, con las personas que ama.

Esa noche fue apoteósica. Johanna San Miguel y Mathías Brivio condujeron en vivo la boda.

Entre los asistentes estuvieron Sheyla Rojas, Melissa Paredes, ‘Cachaza’, Rebeca Escribens, Francesca Zignago, Melissa Loza, Maju Mantilla, Luciana Fuster, André Carrillo, Jefferson Farfán, Vanessa Jerí, entre otros personajes.

Ambos dejaron de ser chicos reality para incursionar en otras facetas ligados al entrenamiento. Natalie se convirtió en conductora de espectáculos de América TV y pudo entrevistar a algunos famosos y estar al lado de otros artistas de Hollywood como Antonio Banderas, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Quentin Tarantino y muchos más.

En tanto, Yaco siguió su carrera como actor y también en la conducción en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ al lado de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel.

HUBO DISTANCIAMIENTO

Después de cinco años de lo que era un matrimonio sólido, por lo menos eso era lo que el público veía, el ‘exguerrero’ contó que durante diciembre y enero, atravesó situaciones personales muy difíciles como la muerte de su padre por lo que se distanció de la madre de su hijo.

Sin embargo, Yaco aseguró que trascurrido ese tiempo las cosas se arreglaron. “En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, dijo el actor en una conferencia de prensa.

Yaco Eskenazi se amaneció en discoteca. (Video: ATV)

EL AMOR SUPERA TODO

En la actualidad, la pareja ha vuelto a estar junta pese a que, en algún un momento, se deslizó la posibilidad de una separación luego de que el actor fuera visto saliendo de una discoteca junto a sus amigos mientras su esposa se encontraba de paseo en Estados Unidos.

“Hoy en día todo está perfecto, seguimos casados y dormimos en la misma cama. Gracias a Dios, ya está pasando la tormenta, nuestra primera tormenta. Estamos felices y planificando nuestro futuro”, dijo el conductor de televisión.

El exchico reality añadió que evalúan la posibilidad de convertirse en padres nuevamente dejando atrás los rumores de un divorcio de Vértiz, con quien se casó en julio de 2015 en una ceremonia que fue transmitida por televisión.