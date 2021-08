El pasado 7 de agosto, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi dieron la bienvenida a Leo, su segundo hijo. Ahora, el programa “Estás en todas” presentó en exclusiva una entrevista con los flamantes padres desde su hogar.

El encargado de hacer la entrevista fue Jaime ‘Choca’ Mandros, quien sorprendió a la pareja con algunos detalles para el pequeño Leo. Durante la conversación, Natalie agradeció el cariño de sus amigos y familiares, quienes la han apoyado durante su embarazo.

“Estamos muy emocionados con el cariño del público, con todas las personas que quieren saber de la llegada de Leo... Ha sido una experiencia totalmente distinta a la primera porque con Liam sentí pocas contracciones, ni siquiera sabía que estaba en labor de parto, pero como yo ya me había preparado, no saben lo intensa que he sido en este embarazo”, contó Natalie.

“Como ha sido la primera semana de Leo en casa hemos tenido flexibilidad. Liam me ayuda incluso para acomodar la almohada de lactancia. Estamos viviendo una locura, pero perfecta”, añadió Vértiz en la entrevista.

Natalie y Yaco presentan a su bebé

Asimismo, la pareja contó detalles de cómo eligieron el nombre de su segundo hijo. Según explicaron, no lo tenían decidido hasta tres horas antes del nacimiento del bebé, y fue idea de Liam, su primer hijo.

“No dábamos con el nombre, habíamos pensado en Noah, Emil, Milán y nada. Pensamos en León, pero es un nombre muy fuerte. Peor el día que estábamos en la sala de parto, mi hijo Liam pregunta: ‘¿y cómo está Leo’. Y quedó el nombre”, contó Yaco Eskenazi.

Natalie y Yaco muestran el cuarto del bebé

