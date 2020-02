Puso paños fríos y aclaró que su matrimonio sigue por buen camino. Luego que Yaco Eskenazi fue captado por las cámaras del programa ‘Magaly Tv La Firme’ saliendo de una discoteca, mientras su esposa, Natalie Vértiz, se encontraba de paseo junto a su hijo en Estados Unidos, el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ reveló que esa salida no ha causado problemas en su matrimonio.

Ante las especulaciones de una posible ruptura ya que el también conductor no la acompañó a su viaje, Natalie Vértiz aseguró que su esposo se quedó por asuntos de trabajo debido a que está "empezando un nuevo proyecto”.

Yako Eskenazi tampoco se quedó callado y aprovechó las cámaras de ‘América Hoy’ para poner fin a los rumores. “No pasó nada. Yo juego un campeonato de fútbol que arrancó este sábado. Estaba solo en mi casa porque Natalie estaba con Liam de vacaciones en Disney a las cuales yo no podía ir porque toda la semana pasada he tenido promociones”, enfatizó.

El ex chico reality indicó además que su esposa sabía de su salida a la discoteca. "Coordiné con unos amigos, salí y estuve en el box del dueño de una discoteca y he estado ahí hasta que me dio la hora. Natalie sabía perfectamente”, sostuvo.

Finalmente, dejó en claro que todo marcha bien en su matrimonio con Natalie Vértiz y que su amor no es de redes sociales. “Uno no tiene que pensar que el amor se muestra en las redes sociales o que todo lo que se ve en las redes sociales es lo que está sucediendo. Todas las parejas tienen problemas y momentos bonitos, no siempre tienes que contarr en los momentos en el que estás. Todo está tranquilo, todo está bien”

Yaco revela situación con Natalie Vértiz