Yaco Eskenazi, quien este domingo recibe en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” a Pancho Rodríguez, Israel Dreyfus, Korina Rivadeneira y Macarena Vélez, sorprendió a más de uno al hablar sobre sus problemas conyugales con Natalie Vértiz.

El conductor de América Televisión habló sobre su vida matrimonial tras ser consultado por la actitud que tuvo la pareja de Mario Hart en el programa, y es que la modelo venezolana terminó culpando a los hombres de todo lo que sucede.

“Según las mujeres, cualquier cosa que pase en el universo es culpa de los hombres”, señaló Yaco, para luego agregar que esta situación también ocurre dentro de su matrimonio.

“No importa si Natalie se equivoca en algo, regresamos cinco años en la relación para que ella me haga ver que fue mi culpa desde siempre. Yo sé que no voy a convencerla de lo contrario, entonces, me relajo, me olvido del problema”, enfatizó.

Pese a sus diferencias, Yaco Eskenazi llenó de elogios a su esposa y madre de sus hijos, y dijo que está feliz de celebrar su octavo aniversario.

“Tengo mucha suerte, soy afortunado por haber encontrado a Natalie en mi camino y, aveces, el amor es una bala al aire, no sabes a dónde va a ir, yo tuve la suerte de que tomó un camino lindo, de que nosotros congeniamos como pareja, como padres, como amigos, como cómplices, estos ocho años se han pasado en un abrir y cerrar de ojos, y ya tenemos diez años juntos. Estoy feliz”, agregó.