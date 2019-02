Yaco Eskenazi sobre Poly Ávila: "Me da pena que mis compañeros se vean mencionados en temas así"

Se pronunció sobre el caso de 'Poly' Ávila. Yaco Eskenazi lamentó que algunos chicos 'reality' estén involucrados en la denuncia que André Castañeda hizo en 'Magaly TV, la firme'.

El ex 'guerrero' condenó lo ocurrido con la modelo argentina, quien reveló que fue drogada en un evento nocturno en Asia donde participaron varios 'guerreros'.

"Nunca los he visto en una actitud así, y espero que todo se aclare por el bien de ellos, porque no es bonito que se digan esas cosas de mis compañeros", refirió a Trome.

"Me parece bien que André (Castañeda) lo hiciera público, ya que eso no se le hace a ninguna persona. Forzar a alguien que consuma algo que no quiere, no es normal", opinó la figura de América TV.

"La verdad, me da pena que mis compañeros se vean mencionados en temas así. Si es verdad todo lo que ha dicho André (Castañeda) y como él lo ha descrito, esta persona tendría que salir a decir lo que pasó. Yo vivo en paz, tranquilo, amo a mi familia y lo que pase en esas fiestas ni siquiera me interesa ya estoy viejo", finalizó.